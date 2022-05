Biasin: “Inter-Lukaku, possibilità ridotte. Romelu però ha già detto…”

Le considerazioni a proposito dell'incontro annunciato per oggi tra le parti in cerca di uno spiraglio

Presto l’avvocato di Lukaku incontrerà l’Inter per provare a trovare un incastro che appare impossibile, l’Inter dirà “amico mio, noi ti riprendiamo anche volentieri ma devi dimezzarti l’ingaggio e sperare che al Chelsea ti concedano in prestito”, e lui dirà - anzi, lo ha già detto - “l’ingaggio lo dimezzo senza problemi” e per il resto si vedrà. Le possibilità sono ridotte e, comunque, l’Inter non si fa prendere dall’ansia. Anche per Dybala: il club offre 7 milioni per 3 anni +1, se il giocatore se li farà bastare, bene, altrimenti non se ne farà niente. Dice Marotta: “Dybala? La speranza è che possa giocare con noi”. E sembra tutto tranne che una chiusura.