Biasin: “Inter, mandato di Zhang per cedere? Ecco la novità rispetto al passato”

La famiglia Zhang starebbe prendendo in considerazione l'idea di cedere l'Inter. Il mandato nelle mani di Goldman Sachs per cercare possibili investitori interessati non sembra notizia recentissima, ma Fabrizio Biasin ha dato oggi un aggiornamento importante. Lo ha spiegato anche ai microfoni di DAZN: "Mandato di Suning a Goldman Sachs non recente? La novità è che nel recente passato, di fronte ad interesse nei confronti dell'Inter, la proprietà si è sempre detta non disposta alla cessione e, anzi, disponibile ad andare avanti con le proprie forze. In questo momento, i proprietari dell'Inter sono disponibili ad ascoltare offerte molto importanti. Bisogna vedere se ci sarà qualcuno disposto a portarle sul piatto".