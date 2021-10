Biasin: “Inter-Marotta, accordo fino al 2025: annuncio entro questa data”

Il noto giornalista di Libero si è espresso così oggi sull'imminente rinnovo di contratto del dirigente dell'Inter

Il rinnovo di Lautaro Martinez, ma non solo. È in arrivo un’altra firma prestigiosa in casa Inter. Non un giocatore, ma un dirigente, come annunciato da Fabrizio Biasin. Ecco quanto evidenziato dal noto giornalista oggi su Libero: “Anche Giuseppe Marotta ha trovato l’accordo per proseguire la sua strada in nerazzurro. L’amministratore delegato per la parte sportiva resterà al comando del club campione d’Italia fino al 2025, l’annuncio arriverà prima di Natale. Stiamo parlando - senza troppi giri di parole – della vera garanzia per l’Inter e gli interisti, in fondo non può essere un caso se il suo trasferimento lungo l’asse Torino-Milano ha portato diversi problemi da una parte e il tricolore dall’altra”, si legge.