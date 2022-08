Biasin: “Dicevano che l’Inter non avrebbe trattenuto i big: sono tutti lì. Via solo…”

Queste le parole del giornalista vicino all'ambiente nerazzurro: "Tanti hanno detto in questi due mesi che l'Inter non sarebbe stata questa, perché impossibile tra i mille problemi del club trattenere tutti i giocatori. A dieci giorni dalla fine del mercato, sono tutti lì. Se ne è andato soltanto Perisic perché ha ricevuto un'offerta stratosferica ed ha scelto di andare in un altro campionato".