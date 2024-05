Al canale Twitch di FCIN1908.it, Fabrizio Biasin ha parlato così della situazione societaria dell’Inter e non soltanto. “Marotta, come capita spesso, è stato molto ottimista rispetto a presente e futuro. A volte qualcuno può pensare che esagera, ma che l’ad dell’Inter parli di alzare l’asticella e di permanenza oltre il 2027, è un gesto forte per far capire che si può stare moderatamente sereni. Il futuro dell’Inter continuerà con questa dirigenza, la sensazione è che si possa stare - ripeto - moderatamente tranquilli”, le sue parole.