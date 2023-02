Inter, Biasin svela: “Inzaghi? L’eventuale erede ha già un nome e un cognome”

Nel suo consueto editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha analizzato le dichiarazioni di ieri di Beppe Marotta e parlato del futuro della panchina dell'Inter: "Le parole di Marotta fanno discutere: “Ha stroncato Inzaghi!”. Non è così ma, certo, al tecnico serve un gran finale di stagione. L’alternativa, nel caso, ha un nome e un cognome: Thiago Motta .

Piace perché costerebbe relativamente poco, piace perché conosce l’ambiente, piace per idea calcistica e prospettive. Totale, cosa deve augurarsi un tifoso dell’Inter? Personalissimo parere: deve augurarsi che il prossimo tecnico sia ancora Inzaghi, che non è il disastro che si vuol far passare. Soprattutto, vorrebbe dire che la stagione ha preso la giusta piega. In caso contrario, c’è già un papabile".