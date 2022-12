Biasin: “Kessié tornerebbe volentieri a Milano, pallino di Ausilio. Da quello che dicono…”

"Skriniar? La cosa positiva è che c'è una trattativa, cosa che avrebbe anche potuto non esserci. L'Inter vuole chiudere entro e non oltre Natale, in un modo o nell'altro. L'Inter ovviamente spera in maniera positiva, altrimenti si ragionerebbe su altro. Kessié? Non so se ci sia minimamente qualcosa di vero, non mi sorprenderebbe poi tanto. Intanto perché, da quello che dicono tanti, Kessié non si è proprio ambientato a Barcellona e tornerebbe volentieri a Milano. Che sia un pallino di Ausilio è un dato di fatto. Che possa esserci un interesse di qualche genere, sono convinto anch'io. Da lì a dire che Kessié arriva all'Inter io aspetterei un attimo, perché mi sembra prematuro. Thuram? Chiuderà la stagione al Borussia Moenchengladbach e, se non ha già un accordo in parola con un club, si scatenerà un'asta per averlo a zero. A quest'asta penso che le italiane non possano partecipare".