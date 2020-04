Inter, Biasin: “Lautaro-Barça? Al momento siamo al livello del mi piace Messi. Icardi…”

E’ un noto giornalista di fede nerazzurra e ha risposto a diverse domande di mercato per il sito Malpensa24. Fabrizio Biasin ha detto la sua su Lautaro, su Messi e non solo. Ecco cosa ha detto a proposito delle prossime notizie di mercato sull’Inter: «Sottotraccia si ragionava sul campione del Barça, io non ci ho creduto mai e non ho cambiato ancora idea. Credo che il suo arrivo sia impossibile. Alla fine Messi resterà dov’è. Per quanto riguarda Lautaro in tanti semplificano dicendo che se vuole il club blaugrana paga la clausola rescissoria di 111 mln, ma non esistono colpi così. Sono interessati all’attaccante, ma Lautaro non ha mai chiesto di andare via da Milano. Di fronte ad una proposta giusta resterà all’Inter. Al momento siamo al livello del mi piace Messi».

A fine anno Icardi potrebbe tornare all’Inter qualora il PSG non lo riscattasse: «Non resterà all’Inter, come Nainggolan, neanche lui tornerà. Su di loro è stata presa una decisione tempo fa. Non c’è mai stata una discussione con Conte su questo. La società ha deciso che non avrebbero fatto parte del progetto, quando è arrivato lo sapeva già».

Infine il nome di Pogba: «L’Inter non è da escludere da questa possibilità, ma ovviamente da qui a dire che sarà nerazzurro ce ne passa. Non so se sarà una possibilità ma il centrocampista ai dirigenti interisti piace».

(Fonte: malpensa24.it)