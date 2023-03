Biasin: “Lettera aperta a Joao Mario. Dopo la vagonata di milioni che ti ha dato l’Inter…”

Ciao Joao, ti scrivono i tuoi ex tifosi. Per cortesia, mettiti una mano sulla coscienza, pensa al club che ti ha comprato nell’agosto del 2016 mettendo sul piatto la bellezza di 40 milioni, lo stesso club che ti ha dato una vagonata di quattrini in buste paga, lo stesso club che ti ha visto sbagliare un gol a un metro dalla porta in Coppa Italia nel derby contro il Milan del dicembre 2017, lo stesso club che per disperazione it ha prestato a cani e porci, e, infine, ti ha mandato via a zero come si fa con le scarpe vecchie (risoluzione del contratto nell’estate del 2021). Ebbene, tu ora avresti il coraggio di fare male a cotanta squadra? Suvvia. Epperò lo sappiamo, sei in discreta (eufemismo) forma: quest’anno hai già messo a segno 21 gol e 12 assist e stiamo parlando di te che sei un centrocampista, mica l’Haaland lusitano.