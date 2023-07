Biasin: “Lukaku-Ausilio? Rom non ha detto beh perché è stato investito da…”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin, giornalista, è tornato così sulla famosa telefonata di 30 secondi tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku: "L’altra sera Lukaku ha trovato il coraggio di chiamare Piero Ausilio dopo giorni di silenzio. Giorni in cui la dirigenza nerazzurra stava lavorando con il Chelsea per concordare una cifra che potesse accontentare tutti.