Biasin: “Lukaku chiama l’Inter e si riduce lo stipendio. Marotta gli ha risposto che…”

Così il giornalista: "Lukaku ha mandato segnali chiarissimi proprio a Marotta, sarebbe persino disposto a ridursi l’ingaggio"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Romelu Lukaku, che continua a sognare un ritorno, difficile, all'Inter: "Lukaku ha mandato segnali chiarissimi a Marotta, sarebbe persino disposto a ridursi l’ingaggio, ma anche in questo caso l’operazione risulta stra-complicata ed è inutile spiegare perché. Lo stesso Marotta ha illustrato al ragazzo tutte le difficoltà dell’operazione. Morale: salvo improbabili miracoli, non ci sarà ricongiungimento", si legge.