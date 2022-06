Biasin: “Lukaku? No scambi, si tratta a parte. Alla fine arriverà, vuole solo l’Inter”

Fabrizio Biasin, giornalista, nel corso di una diretta su Calciomercato.it, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku, sempre più vicino a tornare all'Inter: "Sappiamo che c'è in programma un nuovo colloquio tra i club per capire la richiesta del Chelsea: la prima offerta dell'Inter è stata di 5 milioni e può andare su di qualche milione. Il Chelsea deve rispondere: non verranno incluse pedine, nel caso si fanno a parte. La sensazione è che sia molto probabile che questa cosa si faccia, anche perché Lukaku non ascolta alternative: non può restare al Chelsea con Tuchel e lui vuole tornare a Milano. La sensazione è che l'accordo si troverà".