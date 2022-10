Biasin: “Parole Zhang sulla vendita Inter: i casi sono due. E due sono le certezze”

Zhang, parole chiare

"È andata in scena l’assemblea degli azionisti Inter, non capitava dal 2019 e, certo, non è stata affatto banale. Il motivo è semplice, ha parlato patron Steven Zhang e non ha usato giri di parole. In particolare ha smentito chi, nel recente passato, ha parlato di un possibile passaggio di consegne della maggioranza del club, a fronte di un’offerta da 1,2 miliardi. Tra gli altri, per dire, noi di Libero e il Financial Times. Ecco, il numero 1 del club ha seccamente smentito questo genere d’ipotesi e, anzi, ha clamorosamente rilanciato per un futuro a lunghissimo termine. Prima considerazione a proposito dell’impegno con l’Inter: «Ho letto molte speculazioni, ma il futuro del club e l’impegno da parte nostra nel lungo periodo sono sempre stati chiari, fin dal 2016. Siamo in grado di portare il club a nuovi successi, anno dopo anno. Il nostro impegno nel lungo periodo sarà all’altezza del valore dell’Inter».