Biasin: “Perisic? Idea venirsi incontro. E l’Inter per il futuro vuole provare a…”

Così il giornalista su Perisic: "Avviati i contatti per prolungare il contratto. L’idea è “venirsi incontro”"

"Perisic? Avviati i contatti per prolungare il contratto. L’idea è “venirsi incontro”. Nella testa di tecnico e dirigenti, all’occorrenza, il croato può anche giocare a dx. Il club, nelle intenzioni, vuole provare a formare coppie di giocatori di livello in ogni ruolo". Questo l'aggiornamento di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al futuro di Ivan Perisic. L'Inter ha infatti incontrato l'agente del giocatore, il cui contratto scade nel giugno 2022, per provare ad intavolare un principio di trattativa per prolungare l'accordo in essere.