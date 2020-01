Biasin: “L’Inter farà 2 colpi, nomi e scenari”. Poi stoccata sulla “plusvalenza fittizia”

Un’Inter “molto attiva”. In campo sicuramente ma anche sul mercato, parola di Beppe Marotta. I nerazzurri sono pronti a portare a casa due rinforzi e Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tmw, parla anche di questo tema.

“L’Inter e la magia firmata Conte. A Napoli i nerazzurri hanno sfruttato tre gentili omaggi dei padroni di casa che, sì, sono regali, ma il dato di fatto è che bisogna saperli scartare: Lautaro e Lukaku sanno come si fa. Al resto ci ha pensato la difesa, in particolare il solito De Vrij e con lui Bastoni, che per molti era una “plusvalenza fittizia” e invece si sta trasformando piano piano in una certezza. E il mercato? Si chiede a gran voce questo e quel giocatore. Arriveranno un centrocampista (Vidal è complicato, Eriksen possibile a giugno, forse Nandez ma solo se si accontenterà il Cagliari con Nainggolan) e un esterno a sinistra (si insiste per Marcos Alonso), di più non avrebbe senso: in fondo è questo il gruppo che è riuscito ad arrivare in vetta, cambiarlo troppo sarebbe illogico”.