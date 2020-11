Scambio Inter-Milan, Biasin ‘risponde’ a Pellegatti: “Impossibile. E non lo farei anche se…”

Uno scambio che sa di follia. Soprattutto per l’Inter. Il “sogno” di Carlo Pellegatti, nel caso in cui il Milan non riuscisse a trovare l’accordo con Calhanoglu per il rinnovo, è quello di uno scambio con Christian Eriksen. “Non ci penserei due volte”, ha commentato il noto tifoso rossonero.

A Pellegatti ha replicato Fabrizio Biasin.

“C’è chi ipotizza uno scambio Calhanoglu–Eriksen. Personalmente credo sia impossibile per diversi motivi. In ogni caso penso che Calhanoglu sia forte, da mesi “ben sintonizzato” sul calcio italiano, molto professionale e in rapida crescita. E comunque non lo farei”, ha risposto Biasin.