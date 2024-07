Così il giornalista: "Tecnicamente è fortissimo, è uno degli esterni più forti mai visti, ma non sono mai per i cavalli di ritorno"

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha sconsigliato l'Inter su un possibile ritorno in nerazzurro di Joao Cancelo: "Non ci punterei perché, tecnicamente è fortissimo, è uno degli esterni più forti mai visti, ma non sono mai per i cavalli di ritorno. E poi non credo abbia quel dinamismo che serve nel 3-5-2 di Inzaghi.