Mercato, Biasin svela: “C’è un giocatore che Conte vorrebbe: e sarebbe titolare”

Il retroscena di mercato raccontato dal giornalista, che poi ha parlato anche del flop di Arturo Vidal in nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, svelando il nome che Antonio Conte vorrebbe per far fare il salto di qualità al reparto d'attacco: "C'è un solo giocatore che Conte vorrebbe dalla Roma: Edin Dzeko, per l'allenatore dell'Inter sarebbe un titolare. Flop Vidal? Sì! E' arrivato per fare il titolare e portare esperienza. Ma non è quasi mai stato utile alla causa fra infortuni e scarsa resa", le sue parole.