Eriksen, Biasin tranquillizza i tifosi dell’Inter dopo le parole di Mourinho: “Ci sarà…”

Le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa (guarda qui il video) hanno fatto preoccupare i tifosi dell’Inter. La mancanza di un’offerta per Christian Eriksen ha fatto pensare ad un rallentamento nell’operazione. Fabrizio Biasin, però, ha tranquillizzato i sostenitori nerazzurri sui social.

“Mourinho: “Eriksen? Ancora non è arrivata un’offerta”. Come scritto mercoledì l’offerta ancora non c’è, ma presto ci sarà. Per questo dire “l’Inter dia 20 milioni e la faccia finita” non ha senso: il Tottenham non ha ancora fatto un prezzo, l’Inter punta a 15. Serenità”.