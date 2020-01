Gds – Eriksen, partita la mail ufficiale dell’Inter! I tempi per l’arrivo del colpaccio

Christian Eriksen e l’Inter non sono mai stati così vicini. I nerazzurri stanno trattando ufficialmente il fuoriclasse danese con il Tottenham. Dopo l’accordo raggiunto con l’agente del giocatore, contratto da 7,5 milioni più bonus, l’Inter sta per andare a dama anche con gli Spurs.

Proprio ieri dalla sede interista, assicura la Gazzetta dello Sport, è partita la mail con cui il management nerazzurro ha formalizzato la proposta economica al Tottenham per avere subito Christian Eriksen.

In occasione del blitz di mercoledì a Londra Ausilio aveva anticipato a voce l’intenzione di alzare l’offerta per il cartellino da 10 a 15 milioni di euro. Sino a ieri sera dalla sede del club inglese non erano arrivate risposte, ma questo era stato messo nel conto.

E dire che nel pomeriggio Espn aveva ipotizzato un principio d’intesa sulla base di 17 milioni, particolare, questo, non confermato dalle parti. È logico credere che la partita diplomatica continuerà anche nel weekend, con la concreta possibilità che tutto slitti alla prossima settimana.