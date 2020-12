Biasin: “Inter, in arrivo Villa Bellini 2. Le posizioni del club e di Conte sono queste”

Antonio Conte ha parlato di un imminente vertice societario per capire le intenzioni del club sul mercato. Ma le posizioni sono distanti. L’allenatore vuole altri innesti a gennaio, più funzionali al suo progetto di rosa. L’Inter, però, non sarebbe intenzionata ad intervenire massicciamente, considerata la congiuntura economica e la fresca eliminazione in Europa.



“Il discorso è molto semplice: – la società dopo l’eliminazione dall’Europa – e vista la situazione economica – non è intenzionata a spendere. – Conte per puntare allo scudetto chiede altri giocatori. Morale, è in arrivo la seconda stagione di “Villa Bellini, la serie“, spiega Fabrizio Biasin.