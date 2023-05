Manchester City-Inter, i biglietti per la finale? Oggi riunione, nessuna prelazione abbonati

Presto saranno rese note le modalità di accesso alla coda virtuale per assicurarsi i biglietti per la finale di Champions League

L'Inter ha conosciuto l'avversaria della finale di Champions League, il Manchester City, ora tutti i tifosi attendono di capire come guadagnarsi un posto allo stadio a Istanbul per la finale. Nei prossimi giorni sarà tutto chiaro, le modalità per assicurarsi un biglietto per Istanbul.

"Una coda chilometrica virtuale è pronta ad andare all’assalto dei biglietti per la finale di Istanbul. Oggi è in programma una importante riunione organizzativa sugli ultimi dettagli da sistemare prima di rendere ufficiale il vademecum con le linee guida da seguire. Già da stasera, ma più probabilmente nel weekend, l’Inter comunicherà attraverso i propri canali ufficiali le varie strade per potersi garantire un posto all’Ataturk sabato 10 giugno. Di sicuro si sa che l’Uefa ha garantito a Inter e City una quota leggermente inferiore ai ventimila biglietti. Le candidature per ottenere i biglietti riservati al pubblico “neutrale” si sono chiuse lo scorso 28 aprile e i fortunati saranno estratti prossimamente. Con quattro categorie di prezzo: 70, 180, 490 e 690 euro, in base alla categoria del posto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Non ci sarà alcuna prelazione per gli abbonati, anche perché sarebbe impossibile garantire un biglietto per tutti i fedelissimi. L’Inter ha 40 mila tesserati per il campionato, il doppio dei biglietti a disposizione per la finale contro il City. Di sicuro, saranno garantiti almeno due tagliandi a ogni Inter Club, poi il numero crescerà in base al numero degli iscritti al club stesso.

La strada “più semplice” potrebbe essere quella dei pacchetti da affidare alle agenzie di viaggio, con tanti voli charter pronti a decollare alla volta della Turchia. Il pacchetto comprenderà solo il volo e il biglietto per lo stadio. Non è escluso che si possa partire al mattino del giorno della gara e rientrare all’alba del giorno dopo, quindi senza dormire. Considerando che dalle prime ore post qualificazione dell’Inter alla finale i prezzi dei voli sono schizzati fino a quasi mille euro per un diretto Milano-Istanbul", scrive il quotidiano.