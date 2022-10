FCIN1908 – Bilancio Inter, plusvalenza a tre cifre per cessioni Lukaku e Hakimi

Non è un mistero che le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku avessero dato una spinta importante ai ricavi della scorsa estate. Cifra finita nel bilancio approvato oggi dall'assemblea dei soci dell'Inter, raccolta da Fcinter1908.it.

Risulta addirittura a tre cifre il dato della plusvalenza registrata dal club nerazzurro. Si legge infatti: "Le “Plusvalenze da cessione diritti prestazioni dei calciatori” pari a Euro 105.232 migliaia al 30 giugno 2022, sono principalmente relative alle cessioni dei calciatori Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per un corrispettivo pari ad Euro 66,5 milioni (già al netto del Contributo di Solidarietà” FIFA dovuto) e Romelu Lukaku al Chelsea per un corrispettivo pari ad Euro 113 milioni (già al netto del Contributo di Solidarietà FIFA dovuto)".

Si tratta, nello specifico, di circa 100.380.000 di euro per le cessioni di Lukaku e Hakimi. A questi bisogna sommare i 3,9 milioni di plusvalenza di Di Gregorio, 686 mila euro per Gravillon e 270 mila per Kinkoue.