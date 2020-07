BILD – Alaba all’Inter, ecco come stanno realmente le cose

David Alaba è uno dei sogni dell’Inter per la fascia sinistra: il campione del Bayern Monaco è in scadenza di contratto nel 2021 e non ha ancora rinnovato, aprendo ad un eventuale trasferimento.

In Germania, nei giorni scorsi, si è parlato di un possibile approdo di Alaba all’Inter. E anche l’intermediario Reggiani si è detto convinto del trasferimento, parlando addirittura di un pre-accordo scritto.

Non la pensa così Christian Falk, giornalista della BILD, che ha commentato così la voce: “Alaba all’Inter è falso. L’Inter è interessata ma Alaba no”, ha sentenziato Falk.