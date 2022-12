BILD – Inter, una rivale in meno per Thuram? Il Bayern si fa da parte

Il francese va in scadenza a giugno e sulle sue tracce c'era anche il Bayern ala ricerca di una punta centrale, ma potrebbe cambiare obiettivo

L'Inter ha da tempo puntato l'attaccante del Borussia Moenchengladbach Marcus Thuram. Il francese va in scadenza a giugno e sulle sue tracce c'era anche il Bayern ala ricerca di una punta centrale.

Secondo la Bild, però, "I responsabili de Bayern hanno preso una decisione: Thuram non rientra nel profilo di attaccante che cercavano. Al Bayern servirebbe solo un vero nove, come Harry Kane del Tottenham (29). Ma i dirigenti del Bayern sanno anche che una trattativa per Kane sarebbe difficile".