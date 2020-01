Biraghi: “Serve un’Inter molto aggressiva. Intensità per indirizzare subito la gara”

Dopo la vittoria in Coppa Italia col Cagliari, l’Inter torna in campo oggi a Lecce. Conte si aspetta rinforzi dal mercato, ma mantiene alta la concentrazione per la gara contro la squadra di Liverani. Prima della sfida le parole di uno dei protagonisti nerazzurri a Sky Sport, Biraghi:

“Dobbiamo essere una squadra molto aggressiva e indirizzare il match a favore nostro. Dobbiamo mettere in campo intensità, quelle che sono le nostre qualità. Non è facile, questi sono ambienti caldi e dobbiamo approcciarla molto bene”.