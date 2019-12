Biraghi: “Giocare nell’Inter il mio sogno da sempre. Conte? La sua mentalità vincente…”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Genoa, il terzino nerazzurro Cristiano Biraghi ha parlato così del suo ritorno a Milano: “Il ritiro estivo nel 2010? È stato bellissimo, ero al mio primo ritiro con una squadra di campioni, me lo ricorderò sempre. L’Inter è stata la squadra che ho sempre tifato fin da bambino, i miei sogni sono sempre stati giocare all’Inter è in nazionale. Ho fatto tutto il settore giovanile qui. Quando sono tornato qui sapevo di essere un uomo è un giocatore diverso rispetto a quello che era uscito qualche anno prima e questo per me è un motivo di orgoglio, una vittoria personale. Ovviamente so che non basta essere tornato, conta lasciare un segno nel tempo. Questo è un bel gruppo, l’ho capito appena sono arrivato ma adesso ne ho la conferma e credo che potremmo fare qualcosa di importante. La mentalità vincente di Conte è importantissima per raggiungere i nostri obiettivi, questo concetto unito alla cultura del lavoro (perché tutto passa dal campo) è fondamentale”.

Leggi qui il MatchDay Programme di Inter-Genoa: inter-it/MDP