Bivio Satriano, Inzaghi non lo molla. Se parte sono due le possibili opzioni in entrata

Il giovane attaccante dell'Inter piace a Cagliari e Crotone, ma il suo futuro è ancora in bilico. Occhi su Scamacca e Keita

Andrea Della Sala

Dopo l'arrivo di Correa, decisivo ieri sera a Verona con una doppietta, il mercato dell'Inter non è ancora concluso. Ci sarà qualche partenza, ma non è detto che anche in entrata non possa arrivare qualcuno.

"Matias Satriano e l’Inter devono capire cosa fare: il progetto è comune e il fine è lo stesso. Satriano ha voglia di giocare, di crescere, di imporsi. E questo lo sanno bene anche i dirigenti del club. Quello che però non è ancora chiaro è quando Alexis Sanchez tornerà a disposizione di Inzaghi e dunque quando il cileno potrà dare il suo contributo all’Inter, attesa dopo la pausa delle nazionali dal primo ciclo di sfide ogni tre giorni tra campionato e Champions. Inzaghi è contentissimo di Satriano, di quello che il ragazzo di Montevideo ha fatto vedere in questo mese e mezzo alla Pinetina. Serietà prima di tutto. E voglia di allenarsi, dando sempre il mille per cento, pronto a cogliere l’occasione di vivere un’estate con la prima squadra", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Ora però c’è da guardarsi in faccia e decidere insieme cosa è meglio, per tutti: Crotone e Cagliari sono lì che aspettano, dall’estero altri club continuano a bussare alla porta di Marotta e Ausilio ma intanto c’è da convincere anche Inzaghi a lasciar partire Satriano, al momento quarta punta che gode di stima totale. La scelta è delicata e va presa in fretta, anche perché in caso di uscita di Satriano l’Inter dovrà necessariamente trovare una nuova punta sul mercato. Magari un profilo giovane ma già esperto di A come può essere Scamacca, già chiesto in prestito nelle scorse settimane da Marotta, col Sassuolo che ha sempre chiuso la porta alla cessione temporanea. E allora attenzione a Keita Balde, stimato da Inzaghi e desideroso di tornare a vestire il nerazzurro. Il tempo stringe, c’è una scelta da prendere in fretta", aggiunge il quotidiano