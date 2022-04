Bologna-Inter, oggi il ricorso e la decisione sullo 0-3 a tavolino: le sensazioni

Oggi si chiude il lunghissimo capitolo dedicato a Bologna-Inter presso la giustizia sportiva: ecco la situazione

Oggi si chiude il lunghissimo capitolo dedicato a Bologna-Inter presso la giustizia sportiva. Perché il match una data ora ce l’ha: 27 aprile. Il tanto atteso recupero di campionato si avvicina, ma in giornata è attesa un’importante decisione. Ne parla così La Gazzetta dello Sport: “Il giorno è finalmente arrivato. Oggi al Collegio di Garanzia del Coni sarà discusso il ricorso dell’Inter riguardo alla gara con il Bologna, non disputatasi il 6 gennaio per via dei contagi Covid che avevano colpito il club rossoblù. L’Inter chiede lo 0-3.