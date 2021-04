Lukaku: “Vittoria importante, ora testa al Sassuolo. In settimana Conte ci ha detto…”

Al termine di Bologna-Inter, Romelu Lukaku, decisivo col suo gol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Bologna-Inter, Romelu Lukaku, decisivo col suo gol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro: "Noi sappiamo qual è l'obiettivo, ma dobbiamo guardare partita dopo partita. Per noi la vittoria di oggi è molto importante. Il mister questa settimana ci ha detto che dopo la nazionale facciamo sempre fatica per tornare in forma, ma oggi abbiamo vinto e sappiamo che è una vittoria importante per la stagione".