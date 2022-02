Repubblica – Bologna-Inter, ecco perché la Lega non ha ancora fissato la data

I nerazzurri hanno intenzione di effettuare un nuovo ricorso contro la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino

Il motivo? Lo spiega Repubblica: "Le partite non disputate per volere delle Asl, in nome dell’emergenza Covid, vanno giocate. Questo il criterio ribadito dalle decisioni della corte sportiva d’Appello della Figc, che ha detto no all’Inter, che chiedeva lo 0-3 a tavolino per la gara del 6 gennaio contro il Bologna e ha accolto il ricorso della Salernitana, che vede svanire sconfitta e punto di penalità dopo non essersi presentata a Udine. Il club nerazzurro farà ricorso al collegio di garanzia del Coni. Per questo è probabile che la Lega di Serie A aspetti a fissare le date dei recuperi. Quindi non si dovrebbe giocare prima di aprile-maggio. A scuotere la Salernitana anche l’esonero dell’allenatore Colantuono. Fra i possibili sostituti Pirlo e Nicola, quest’ultimo al momento favorito".