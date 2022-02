Bologna, l’Inter valuta di ricorrere presso il Coni. Si gioca ad aprile? L’ultima data…

La Corte sportiva d'appello ha detto no all'Inter che chiedeva il 3-0 a tavolino dopo il rinvio della gara contro il Bologna

Niente 3-0 a tavolino. La Corte sportiva d'appello ha detto no all'Inter che chiedeva il 3-0 a tavolino dopo il rinvio della gara contro il Bologna dello scorso 6 gennaio. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, la “battaglia” legale però non è finita. "La società di viale della Liberazione aspetta di ricevere le motivazioni della sentenza della Corte Sportiva d'Appello Nazionale e poi avrà 30 giorni per impugnarla davanti al Coni".

"L'Inter andrà avanti e chiederà ancora la vittoria a tavolino. Il nuovo appello, anche se respinto, porterà la gara contro il Bologna a giocarsi non a breve, ma ad aprile, sempre che la formazione di Inzaghi interrompa il suo cammino in Champions. La lotta per lo scudetto, dunque, continuerà con un asterisco accanto all'Inter: sarà un vantaggio psicologico per Handanovic e compagni? Sul campo di certo Mihajlovic non farà sconti. Anche se fosse già salvo. L'ultima data utile (e certa) per lo svolgimento di Bologna-Inter è il 18 maggio".