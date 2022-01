Bologna non ha 13 giocatori, lunedì terza dose. Distinta con l’Inter? Non sarà errore formale

Il Bologna non ha attualmente 13 giocatori maggiorenni disponibili. Il gruppo è in quarantena e nel gruppo sono inclusi 6 Primavera

Redazione1908

Ancora in quarantena, il Bologna ha chiesto il rinvio a data da destinarsi della trasferta di Cagliari inizialmente in programma domani: il club, infatti, non ha attualmente 13 giocatori maggiorenni disponibili, dal momento che il gruppo squadra e' stato posto in isolamento dall'Asl fino a domenica sera e nel gruppo sono inclusi 6 Primavera.

La gara va verso il rinvio, evitando cosi' il ripetersi di quanto andato in scena domenica al Dall'Ara, quando l'Inter si e' presentata allo stadio con gli arbitri, atteso 45 minuti per poi sancire la fine della partita e attendere poi il giudizio del giudice sportivo. Giudice sportivo che pero' non si e' espresso su Bologna-Inter.

Il risultato sub iudice sgonfia anche il caso della distinta on line che il Bologna non aveva rimosso dal sito federale, alla vigilia della partita, che quindi non costituirà errore formale che comporti la sconfitta a tavolino. Intanto, la Lega ha presentato i ricorsi ai Tar di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna contro le Asl locali per i provvedimenti di quarantena che hanno portato alle mancate dispute delle sfide dell'ultimo fine settimana. Tutti accolti ad eccezione di quello depositato contro l'Ausl di Bologna, che quindi non potrebbe, in alcun modo, tornare in campo.

Il motivo della decisione, seppur non ufficiale, stando a quanto filtra dall'ambiente rossoblu' sarebbe da ricercare nel fatto che solo pochi giocatori del Bologna hanno una seconda dose di vaccino effettuata entro 4 mesi o la terza dose. Domani, intanto, scadranno i 5 giorni di quarantena imposti dall'Asl al Bologna, che quindi da lunedi' potra' ricominciare gli allenamenti: sempre domani lo staff medico rossoblu' fara' un'altra tornata di tamponi per capire lo stato dei contagi e se qualcuno dei positivi (attualmente sono 7), oltre a Nicolas Viola, si sia negativizzato. Per lunedì lo staff ha anche predisposto le terze dosi di vaccino, così da non incorrere in eventuali altre disposizioni dell'Asl.

(Ansa)