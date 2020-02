Anche Repubblica lancia la bomba: “Messi può lasciare il Barcellona a 0. L’Inter c’è”

Anche i colleghi di Repubblica, così come quelli della Gazzetta dello Sport, lanciano una clamorosa ipotesi di mercato. Leo Messi può lasciare il Barcellona. L’Inter in Italia è quella che sembra avere più chance di aggiudicarselo eventualmente. Scrivono i colleghi: “Stasera a Bilbao Messi accarezzerà il pallone in campo, ma al Barcellona non è più tempo di carezze. La clamorosa lite pubblica tra il direttore sportivo Abidal (miccia accesa da due interviste con accuse alla squadra) e Re Leo (replica durissima su Instagram) ha obbligato il presidente Bartomeu a rientrare ieri da un incontro istituzionale a Bruxelles, al Parlamento europeo, per la complicata mediazione con due sole opzioni possibili. La temporanea tregua forzata o la rottura, con le dimissioni del dirigente. In serata sembra avere prevalso la soluzione più morbida. Ma a Madrid la speranza al curaro del Real è che si consumi a fine stagione il divorzio dal fuoriclasse. Questo se non dovesse conquistare titoli, a cominciare dal suo chiodo fisso, la Champions. In Inghilterra City, United e Liverpool, in Francia il Psg, in Italia l’Inter (più della Juve di Cristiano Ronaldo e del Milan di Elliott in austerity), osservano molto interessati. Nel contratto del campione, da 50 milioni netti l’anno e in scadenza nel 2021, la rescissione unilaterale a parametro zero è tecnicamente possibile già quest’anno”.