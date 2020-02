Bonolis: “Derby difficilissimo, ma sensazioni positive. Conte crea una mente alveare, Sarri…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Bonolis parla delle sue sensazioni a poche ore dal derby di Milano. “Sensazioni positive, l’Inter entra in campo con la certezza dei propri mezzi. Poi ci sono partite che si costruiscono bene e altre che si hanno maggiori difficoltà. Quella del derby è una partita difficilissima e per la qualità del Milan e perché è un derby, speriamo bene. Il risultato della Juve? Ieri sera il Verona ha fatto una signora partita, la Juventus molto meno e ha vinto il Verona, bene. Se mi aspettavo un approccio così forte di Conte e le difficoltà di Sarri? Sarri gioca a un suo gioco particolare che prevede giocatori con altre caratteristiche secondo me. Conte ha la capacità di tirare fuori dai ragazzi che allena tutta l’anima e tutta la possibilità guerrafondaia in campo. Quella che è una qualità tecnica viene aumentata da questa volontà di impresa , crea una mente alveare, una squadra che la pensa allo stesso modo“.

(Sky Sport)