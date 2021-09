Bonolis: “Ottimo lavoro di Marotta e Ausilio. Dumfries? Sono curioso. Su Lukaku e Interspac…”

Il noto conduttore, intervistato da L'Interista, affronta i temi più caldi di casa Inter

"Non è che "potrebbe" avere un ruolo da leader: deve averlo. Ognuno è leader in campo. Lui è anche il più giovane, quindi sarà sfruttato maggiormente da Inzaghi. Sanchez e Dzeko non sono ragazzini ed avranno la necessità di alternarsi nelle tre competizioni. Correa è nel pieno della maturità calcistica. Il Toro insomma è quello che dovrà farsi "il culo" più di tutti".

"Ha fatto quello che ormai fanno molti professionisti oggi: baciano la maglia il giorno prima ed il giorno dopo ne baciano un'altra. Per la società era impossibile esimersi da un introito di quel tipo. Lukaku ha detto che va via per vincere: in fondo l'unica volta che ha vinto è stata con noi, tutto sommato. Glielo auguro di vincere, ci mancherebbe. Ma con le parole siamo bravi tutti quanti, ma poi sono i fatti che rimangono nella storia. Purtroppo molto speso rimangono anche le parole, ma qui entriamo in un altro campo, soprattutto quelle che nessuno si prende la briga di vedere se corrispondono ai fatti".