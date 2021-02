Bonolis: “Inter, ieri ho esultato sei volte. Ora speriamo che duri perché siamo abituati…”

Nel corso della trasmissione 'Gli inascoltabili', in onda su NSL Radio, Paolo Bonolis è tornato sulla prestazione dell'Inter nel derby

Nel corso della trasmissione 'Gli inascoltabili', in onda su NSL Radio, Paolo Bonolis è tornato sulla prestazione dell'Inter nel derby. Il conduttore e tifoso nerazzurro è naturalmente contento per la netta vittoria della squadra di Conte.

"Sono molto contento, ieri ho visto la partita con mio figlio. Abbiamo esultato 3 volte, anzi per 6 volte anche le tre volte che Handanovic ha respinto in quei 5 minuti. Siamo tutti molto contenti, adesso speriamo che duri. Noi dell'Inter siamo anche abituati ad affascinanti risalite e a improvvisi precipizi. Speriamo che tutto vada per il meglio fino alla fine e godiamocela così".