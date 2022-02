Inter-Milan, dossier stadio all’ad Milanosesto Bonomi: “Se per San Siro si complicasse…”

Inter e Milan avrebbero deciso di affidare a Giuseppe Bonomi, ad di Milanosesto, il coordinamento del progetto del nuovo stadio

"E' a Beppe Bonomi che Inter e Milan hanno deciso di affidare il coordinamento del progetto del nuovo stadio per trasferire dalle carte dei disegni di Populous alla realtà la Cattedrale. Della vicenda San Siro Bonomi si è già occupato alla fine del 2019, quando le squadre vennero a bussare alla porta proprio delle ex aree Falck di cui il manager guida la trasformazione come ad della società Milano Sesto. La trattativa con Palazzo Marino, allora, stava vivendo sul filo della rottura e Inter e Milan andarono a esplorare nuovi terreni come alternativa a quel percorso a ostacoli che era diventato San Siro. Certo, ormai, la strada verso San Siro sembra segnata. Ma chissà che se il percorso, tra i referendum e dibattito pubblico, non dovesse complicarsi ancora una volta l’opzione area Falck non possa risorgere come exit strategy. E in quel caso avere al proprio fianco Bonomi sarebbe un asso in più. Eppure, è San Siro la casa che Milan e Inter vogliono".