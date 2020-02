Inter, i bookies credono allo scudetto: cala la quota dopo il trionfo nel derby, Juve più vicina

Rischiava di essere un weekend trappola. Lazio e Juventus impegnate in partite sulla carta non complicate; il derby, Ibrahimoivic e il Milan a complicare tutto. E in effetti i primi quarantacinque minuti della centosettantaduesima stracittadina milanese sono stati un incubo. Poi il risveglio, quattro reti in una frazione, il tripudio nerazzurro e un trionfo fondamentale contro il Milan. L’Inter ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e si rilancia definitivamente in ottica scudetto. Juventus, frenata clamorosamente dal Verona, agganciata in vetta e una domenica teoricamente pericolosa trasformata in un’indimenticabile notte. Un grande epilogo per i ragazzi di Conte che ora viaggiano con l’inerzia a favore e sognano lo scudetto.

Un sogno certificato anche dai bookmakers, secondo i quali il tricolore nerazzurro è tutt’altro che un’ipotesi remota. La quota, per Betclic, infatti è calata da 4 fino a 3.20.



Occhio alla Lazio – Dietro, dopo il successo della Lazio – ora a meno uno dal duo di testa Juve-Inter – si abbassa anche la quota biancoceleste, che arriva a 5.50. Insomma, per lo scudetto sarà volata a tre fino a quasi l’ultima giornata. Ma l’Inter sa di esserci e difficilmente mollerà la presa.