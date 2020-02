Borja Valero: “Eriksen? Giocatore importante. Inizio difficile per me ma ho lavorato e…”

A Skysport Borja Valero ha parlato in un’intervista esclusiva e ha parlato all’indomani dalla vittoria contro il Ludogorets. «Era molto importante provare a vincere e fare più gol possibili per avere la possibilità di giocare un ritorno più tranquillo. Non è tutto fatto, ma è un bel passo in avanti. Il Ludogorets aveva voglia di fare bene davanti a una grande squadra come l’Inter. Dopo un avvio un po’ lento abbiamo portato a casa il risultato“.

PERIODO DELICATO – «Ora inizia un periodo in cui ogni partita è più difficile, le squadre si giocano tanto. Lo abbiamo provato sulla nostra pelle, in questo girone di ritorno abbiamo lasciando dei punti con squadre che avevamo battuto all’andata. Le distanze in vetta sono minime, noi dobbiamo fare più punti possibile per essere lì, fino alla fine, ad avere le nostre possibilità, dobbiamo provare a rompere le scatole a tutti. In questo momento la differenza la può fare il gruppo. Dobbiamo essere uniti. Ci sono tanti impegni, ognuno ha il suo piccolo spazio e deve dare il suo per la squadra».

DIFFICOLTA’ E POI DIMOSTRAZIONE – «La mia stagione era iniziata con un po’ di difficoltà, non avevo spazio. Ma ho lavorato tantissimo, gli infortuni mi hanno aperto un po’ la strada e io ho dimostrato di essere al livello della squadra. Sono contento perché questo per me è importante, ho tanti e rinnovati stimoli».

A centrocampo ora c’è Eriksen e di lui Borja ha detto: «È un giocatore davvero importante. Ci avevo già giocato contro in passato, soffrendolo: speriamo possa dare il suo contributo in questo finale di stagione».

