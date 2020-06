France Football – Borja Valero, un suo ex allenatore vuole portarlo in Francia

L’indiscrezione arriva da France Football: Paulo Sousa ha messo nel mirino per il Bordeaux, Borja Valero. Il club francese, spiegano in Spagna, non è in un periodo buono dal punto di vista economico. Per questo cederà Bernardoni per 7.5 mln e non riscatterà Khacef.

I dirigenti stanno quindi lavorando per trovare delle occasioni sul mercato e secondo il giornale sportivo francese, l’allenatore portoghese vorrebbe prendere a parametro zero lo spagnolo. Con il tecnico il centrocampista ha già giocato 82 volte segnando 6 gol e fornendo 17 assist. Non sarà una sessione di mercato scintillante per il club francese ma un Sousa vuole convincere il giocatore a sposare la sua causa.

(Fonte: France Football – foot-sur7.fr)