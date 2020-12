Non ci sono molte speranze, ma l’Inter è costretta a provarci. I nerazzurri sono di scena questa sera in casa del Borussia Moenchengladbach e hanno il dovere di puntare ai tre punti per tenere ancora aperto il discorso qualificazione. Non basterebbe per diventare padroni del proprio destino, ma sarebbe il minimo dopo il cammino decisamente al di sotto delle aspettative compiuto finora. In questo spazio, come di consueto, raccogliamo tutte le reazioni dal mondo dei social.