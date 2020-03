L’avvocato Bozzo: “Prossimo Mercato? Valore big non si abbasserà. Ma qualche club…”

L’avvocato Beppe Bozzo è un noto procuratore. Assiste giocatori come Bernardeschi e Tonali. Nel caos che ha travolto il campionato, dopo lo scoppio dell’epidemia coronavirus, ci si domanda anche cosa ne sarà della prossima sessione di calciomercato.

«In tutta Europa assisteremo a un mutamento radicale di comportamenti. In Italia, qualora si concludessero serie A e Coppe con gli introiti garantiti da stadio e diritti tv, a mio avviso il contraccolpo non sarebbe pesante. Probabilmente alcune trattative sarebbero al ribasso. Ma i valori dei big non verrebbero depressi. Se invece campionato e Coppe non venissero completate dovrebbe servire l’intervento del governo. In quel caso con troppi oneri qualche club sarebbe costretto a cedere i suoi giocatori», ha detto l’agente in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

(Fonte: corriere.it)