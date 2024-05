Come anticipato ieri da FCIN1908.it, sarà Bper lo sponsor della Pinetina. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport oggi, confermando la nostra esclusiva: “Anche la classica grigliata alla Pinetina è il segnale della stagione che si sta ormai esaurendo. È andata in scena ieri, giorno di ripresa degli allenamenti, con allargamento pure ai familiari. Mentre alcuni ospiti degli sponsor hanno prima assistito alla seduta e poi incrociato qualche giocatore. Di fatto è stato anche il primo giorno di lavoro, con Oaktree come nuovo proprietario del club. I giocatori nerazzurri, però, al loro arrivo, sui cancelli del centro sportivo hanno trovato ancora la scritta “Suning Training Centre”. Presto scomparirà, come tutte le altre legate al gruppo di Nanchino. Fa parte di una sorta di passaggio di consegne che si consumerà con più o meno rapidità. Quel che è certo che non si parlerà più la lingua di Pechino e che l’inglese la farà ancora più da padrone. Evidentemente, non verrà più celebrato nemmeno il capodanno cinese come accaduto dal 2017 in poi. E non capiterà più che, per una partita, i nomi dei giocatori sulle magliette vengano scritti, appunto, in cinese.