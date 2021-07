Braconaro (Figc): “Eriksen può avere idoneità per l’Inter solo se tolgono defibrillatore”

Lo ha dichiarato a radio KissKiss Napoli Francesco Braconaro, membro del Comitato tecnico-scientifico della Figc

"Da noi Eriksen non potrebbe avere l'idoneità. Se al calciatore verrà rimosso il defibrillatore perché la patologia è risolvibile può tornare con l'Inter". Lo ha dichiarato a radio KissKiss Napoli Francesco Braconaro, membro del Comitato tecnico-scientifico della Figc.

Il centrocampista danese, vittima di un malore durante la prima partita di Euro 2020, è ancora a riposo in Danimarca. L'Inter non ha intenzione di forzare il ritorno di Eriksen a Milano. Quando sarà in Italia, il danese si sottoporrà ad altri test e solo allora si valuterà la situazione dal punto di vista del futuro sportivo.