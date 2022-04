Branca: “Mourinho ci lasciava molta libertà sul mercato. Con uno come lui…”

L'ex responsabile dell'area tecnica dell'Inter ha parlato del tecnico portoghese, con cui ha lavorato in nerazzurro

Fabio Alampi

Marco Branca, ex responsabile dell'area tecnica dell'Inter, è intervenuto in collegamento video a Sky Sport alla vigilia del match tra nerazzurri e Roma: "Mourinho credo che arriverà a questa sfida più convinto perchè credo che abbia una squadra più concentrata, più consapevole dei propri limiti ma anche delle proprie qualità. La stessa cosa si potrebbe dire anche per l'Inter, ma i nerazzurri si sono ritrovati, mentre la Roma ha avuto bisogno di un periodo di shock per essere al punto in cui si trova adesso. Credo che Mourinho arrivi con l'animo giusto a San Siro".

"Mourinho e tutto l'ambiente Roma hanno avuto bisogno di tempo. Lui è molto felice là, ci siamo visti non molto tempo fa e me lo ha detto, è immerso al 100% in questo progetto. Dopo un periodo necessario di parole e scelte forti poi ha tratto benefici".

"Se si occupava in maniera assillante su chi prendere e non prendere in sede di mercato? Questo no. Chiaramente c'erano dei colloqui quotidiani sulla tipologia, su qualche nome di giocatore, ma devo dire che ha sempre lasciato il club molto libero. Per quanto riguarda l'attenzione su altre cose, non basterebbero giorni per raccontare: è arguto, pensa a tutto, è molto completo. Era sempre stimolante perchè ogni giorno c'era una proposta diversa, un punto di vista diverso. I difetti? Non si dicono... (ride, ndr)".

"Più facile arrivare a certi giocatori quandi si ha in panchina Mourinho? Quando uno fa parte di uno dei migliori club del mondo e ha uno dei migliori allenatori del mondo credo che la fase di convincimento sia piuttosto facilitata. Poi c'è sempre la concorrenza di chi è a pari livello. Indubbiamente la capacità dialettica che ha Mourinho aiuta sempre".