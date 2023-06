Branchini su Brozovic: “Ad oggi non c’è nulla di reale, è ancora veramente presto”

Giovanni Branchini, noto procuratore, a margine dell'incontro andato in scena oggi al "Viola Park" tra i vertici della Fiorentina e gli addetti ai lavori, ha risposto anche alle domande dei cronisti presenti riguardo al possibile addio di Marcelo Brozovic all'Inter: "Ad oggi non c'è nulla di reale sul mercato. Ci sono alcune trattative su calciatori svincolati, ma c'è veramente poco, molte situazioni sono ancora in ballo, molte squadre sono ancora senza allenatore. È veramente presto".