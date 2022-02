Bremer, asta internazionale: il Torino chiede 40 milioni, Inter in corsa ma…

Il difensore brasiliano infiamma il mercato: tutte le big italiane su di lui, interessi anche dal resto d'Europa

Fabio Alampi

Si allunga a dismisura la lista delle pretendenti a Gleison Bremer: il difensore del Torino si sta affermando come uno dei migliori centrali del campionato italiano, ed è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Il brasiliano piace da tempo anche all'Inter, ma la concorrenza è folta e agguerrita. Così scrive Tuttosport: "Dopo lo special derby di Bremer, la Bild ha rilanciato l'interesse del Bayern Monaco. Si aggiungono, i tedeschi, a quelle altre società straniere che stanno guardando alla crescita del difensore da almeno un anno, se non di più. Alludiamo a vari club inglesi, compreso il Tottenham di Conte-Paratici, più alcune piste spagnole di medio-alta classifica. E così il minestrone esterofilo è composto: ma non per questo risulta essere, al momento, il piatto più sostanzioso e prelibato sui tavoli del brasiliano e di Cairo. Perché, va detto subito, 4 big italiane continuano a essere in prima fila nella corsa al difensore. Ciò non toglie che, a primavera inoltrata, l'asta possa allargarsi pure a club europei di primo piano".

Italiane in prima fila

"Resta il fatto che, oggi come oggi, Milan, Juventus, Inter e Napoli appaiono avere chance maggiori per il semplice motivo che sono anche le società già più attive nei corteggiamenti, nei contatti con le parti e nella cura dei preliminari, in vista dell'assalto finale che si produrrà a fine stagione. Si ricorderà: è da ottobre che codesto quartetto viene evocato su queste colonne, dietro all'effigie di Bremer. Tra Natale e le prime settimane di gennaio si erano poi registrate accelerate da parte dell'Inter, successivamente "parate" dal Diavolo concittadino. Tanto che in questo momento il Milan è tornato a essere il club più caldo all'inseguimento del granata, pur con un distinguo fondamentale. [...] E subito dietro c'è la Juve, con l'Inter alle costole e il Napoli a seguire: questo dice l'intensità dei sondaggi di questi ultimi 2 mesi, tra dialoghi diretti tra dirigenti dei club e intermediari".

Il Torino fa il prezzo

"La vera differenza la farà solo un aspetto: in un'asta, la proposta più conveniente. Pecunia non olet per Cairo e non solo per Cairo: e mica solo ricordando la vendita di Ogbonna alla Juve (2013). [...] Cairo valuta Bremer una quarantina di milioni, mentre i pretendenti (anche Inter e Napoli) abbassano le valutazioni a 30 milioni, bonus inclusi. Prematuro (Mandragora a parte) immaginare già possibili contropartite in giocatori a favore del Torino da aggiungersi al cash: che resta la variabile dirimente, prioritaria. Bremer attende di capire quale squadra saprà avvicinarsi meglio alle richieste del Torino. La sua vera condizione? Finire in un top club in Champions appartenente a uno dei 5 maggiori campionati europei. Impossibile stabilire già oggi come finirà. Facile immaginare altri sorpassi e controsorpassi: a condizionare gli assalti, per esempio, potranno essere anche le eventuali cessioni di Koulibaly (Napoli) o di De Vrij (Inter)".