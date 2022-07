Bremer, Cairo resta fisso sui 40 mln: “L’Inter è arrivata ad offrire…”

La cessione di Milan Skriniar al Psg sbloccherà il mercato dell'Inter. che affonderà finalmente per Gleison Bremer. Nonostante rimanga molto alta la richiesta del Torino, come si legge su Tuttosport: "Il brasiliano da tempo ha detto sì all'Inter e ieri il suo agente, Busardò, ha ribadito la preferenza del difensore a Cairo. Per ora, però, il patron granata non abbassa le sue pretese e resta fermo a quota 40 milioni, nonostante il rischio di perdere Bremer a gennaio per 15 milioni. L'Inter nell'incontro della scorsa settimana fra i ds Ausilio e Vagnati è arrivata a 30 milioni fra prestito, obbligo e l'inserimento del giovane Casadei (con recompra in proprio favore). La distanza fra le parti consiglia di aspettare per un nuovo incontro al quale potrebbero partecipare gli stessi Cairo e Marotta".