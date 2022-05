Biasin: “Inter, ecco le cifre offerte a Dybala. Lukaku, fissato l’incontro: i dettagli”

Grosse novità sul mercato dell'Inter. I nerazzurri hanno presentato la loro offerta a Dybala. Ma anche su Lukaku emergono news

Grosse novità sul mercato dell'Inter arrivano da Fabrizio Biasin. I nerazzurri hanno presentato ufficialmente la loro offerta per portare a Milano, a parametro zero, Paulo Dybala. Ma le novità non si fermano qui, anche su Lukaku ci sono aggiornamenti.